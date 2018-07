Aécio volta a criticar incoerência de Marina  e diz acreditar em "onda da razão"

“Eu não vendo ilusões, eu tenho um projeto para o Brasil amplamente discutido e coerente com o meu passado. Eu não mudo de posição ao sabor dos ventos”, disse Aécio a jornalistas ao lado do jogador de futebol Ronaldo, que o acompanhou em um evento na Central Única de Favelas (Cufa), no Rio de Janeiro.

Como exemplo de posturas contraditórias, o tucano fez referência às correções feitas por Marina em seu programa de governo na parte dedicada aos direitos LGBT, supostamente após receber críticas no Twitter, e citou a mudança de posição da ex-ministra do Meio Ambiente em relação ao agronegócio e ao transgênicos, cujo uso foi defendido pelo tucano.

"O errado seria eu mudar de ideia porque alguém tuitou algo contra uma proposta minha, seria eu mudar de ideia porque agora preciso agradar a um setor da economia, porque eles têm voto, mesmo que lá atrás, no caso do agronegócio e da Marina, ela tenha sido frontalmente contrária ao avanço dos transgênicos no país”, disse ele.

Com pouco mais de 20 dias restantes até a eleição em 5 de outubro, Aécio insistiu na estratégia de se colocar como uma opção segura de mudança e afirmou apostar numa guinada repentina a favor da candidatura tucana por meio de uma “onda da razão.”

“A minha expectativa é que depois de várias ondas nessa eleição, está chegando a onda da razão, e na onda da razão somos nós que vamos ganhar essas eleições”, disse ele.

FRACASSO NA ECONOMIA

Aécio aproveitou o lançamento do livro “Um país chamado favela”, em que os autores Celso Athayde e Renato Meireles fizeram um diagnóstico estatístico da situação das favelas brasileiras, para alfinetar também a campanha à reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT).

Segundo a obra, 76 por cento dos moradores da favela responderam ter melhorado de vida nos últimos anos, mas apenas 1 por cento desses disseram que isso se devia a ações de governo. O dado foi usado por Aécio para acusar o governo de Dilma de enganar a população ao creditar a si uma eventual melhora nas condições de vida dos cidadãos.

“Diferente do que o atual governo defende, esse discurso de que o Estado que modificou a sua vida é uma enganação”, disse Aécio, acrescentando em seguida que “o atual governo fracassou pelo absoluto descompromisso com a ética... e fracassou na condução da economia”.

Na segunda-feira será a vez de Dilma receber um exemplar do livro das mãos dos autores na sede da Cufa, que pretende também receber Marina.

(Reportagem de Felipe Pontes)