Aéreas apresentam a aeronautas nova proposta de reajuste

Na quarta-feira (12), após reunião com as empresas, representantes da categoria, que inclui pilotos e comissários, disseram que os trabalhadores fariam uma paralisação se as aéreas não apresentassem uma nova proposta até as 13 horas desta quinta-feira. Neste momento, os profissionais estão reunidos em assembleias para decidir se mantêm ou não a decisão de greve.

Os trabalhadores pediam reajuste acima da inflação, mas as aéreas ofereceram inicialmente reajustes de 1,5% a 6%, este último porcentual apenas para os profissionais que ganham até R$ 852. Com custos em alta e resultados negativos, as companhias argumentam que não têm condições de dar aumentos expressivos aos trabalhadores neste ano.