Aéreas estrangeiras tentam normalizar voos para Europa

Um voo extra partiu de São Paulo às 16 horas de hoje para levar passageiros que não embarcaram no fim de semana, informou a empresa, acrescentando que os clientes que fariam escala em Londres, mas com destino final para outro país, foram realocados para voos de outras companhias.

A alemã Lufthansa, que também opera voos para a Europa, afirmou que no Brasil as aeronaves operam normalmente. Os voos que operam dentro da Europa sofreram interferências, segundo a empresa. A Lufthansa disse, em nota, que "pede a todos os seus passageiros na Europa que verifique a situação dos seus voos no site da Lufthansa antes de ir ao aeroporto para embarque". "Os passageiros de voos de conexão dentro da Europa podem utilizar trens", acrescenta a companhia.