Aéreas querem que SP siga DF e corte ICMS do querosene de aviação Após o governo do Distrito Federal ter reduzido a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) no combustível de aviação, as maiores empresas aéreas do país querem que o Estado de São Paulo faça o mesmo.