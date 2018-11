Aéreas são notificadas por atrasos e cancelamentos As companhias aéreas TAM, Gol, Azul, Avianca e WebJet foram notificadas hoje pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, em função de cancelamentos e alterações de voos. De acordo com nota divulgada à imprensa, o DPDC também questiona as companhias sobre a aplicação de multas nas alterações de passagens e nos procedimentos disponibilizados ao consumidor para a desistência das compras de bilhetes aéreos feitas pela internet.