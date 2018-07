Aéreas terão de informar porcentuais de atrasos dos voos As companhias aéreas que atuam no Brasil terão de avisar aos seus clientes, antes mesmo da compra das passagens, os porcentuais de atrasos e cancelamentos nos voos de cada trecho no mês anterior. A determinação foi publicada hoje no Diário Oficial da União pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e entre em vigor em 90 dias.