Aeromodelo atinge e mata clubista em Araraquara-SP O presidente do Clube de Aeromodelismo de Araraquara, na região de Ribeirão Preto (SP), Milton Aliberti, de 65 anos, morreu no início da noite de ontem, após ser atingido na cabeça por um aparelho de aeromodelo. Um homem de 33 anos estava manobrava o seu aeromodelo, já com procedimento de pouso, quase às 18 horas, quando Aliberti atravessava a pista, que fica ao lado do aeroporto da cidade, no Jardim Dumont. O aeromodelista ainda tentou desviar o seu aparelho de Aliberti, mas não conseguiu.