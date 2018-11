Aeronautas e aeroviários suspendem greve após liminar do TST

Apesar da suspensão da greve, o índice de atrasos das companhias aéreas registrado pela estatal que administra os aeroportos, Infraero, era de 30,1 por cento, entre 544 partidas domésticas programadas entre 0h e 8h desta quinta-feira.

A TAM tinha o maior índice, 47,3 por cento de 188 voos programados no acumulado e 13,3 por cento de atrasos entre 7h e 8h. Representantes da empresa não puderam comentar o assunto imediatamente.

Já a rival Gol mostrava atrasos em 29,6 por cento em um total de 186 decolagens programadas até às 8h. Na última hora, a empresa tinha apenas um voo atrasado, índice de 0,5 por cento.

"Desconfiamos que seja reflexo da madrugada, choveu muito, mas a situação agora é normal", informou inicialmente a segunda maior companhia aérea do país.

O Sindicato Nacional de Aeronautas, o Sindicato dos Aeroviários no Estado de São Paulo e o Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos realizaram assembleia com os trabalhadores, às 5h desta quinta-feira, "e decidiram pela suspensão da greve em cumprimento à liminar. A mesma decisão foi tomada pelo Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. As demais entidades sindicais devem também acatar a decisão da Justiça", afirma em comunicado a Federação Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Fentac).

Os trabalhadores iniciaram a campanha salarial em setembro, para uma data-base em 1o de dezembro. Aeroviários chegaram a reduzir demanda de reajuste de 15 para 13 por cento, enquanto aeronautas cobravam aumento de 15 por cento.

Ambas as categorias buscavam ainda um aumento de 30 por cento no piso salarial. As companhias aéreas se mantiveram firmes nas negociações, apostando em um cancelamento da greve e oferecendo reajuste baseado apenas na reposição da inflação pelo INPC, de 6,5 por cento, o que representa um aumento real de ligeiros 0,4 por cento, segundo a Fentac.

A liminar imposta na noite de quarta-feira pelo presidente do TST, Milton de Moura França, fixou multa diária de 100 mil reais em caso de descumprimento da ordem e atendeu ação cautelar movida pelo procurador-geral do Trabalho, Otavio Brito Lopes.

(Por Alberto Alerigi Jr.; Edição de Vanessa Stelzer)