Aeronautas protestam contra redução de comissários Pilotos e comissários de voos marcaram um protesto para esta segunda-feira, previsto para às 15h30, no saguão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para contestar a regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que permite a redução do número de comissários nos voos. Os trabalhadores prometem uma série de manifestações em aeroportos do País para contestar a medida. Está prevista também uma assembleia geral extraordinária no Sindicato Nacional dos Aeronautas para discutir a nova norma.