Aeronáutica afasta soldados que agrediram recruta no PA O Comando da Aeronáutica informou, na quinta-feira, ter afastado seis soldados da companhia acusados de terem agredido um recruta, no último dia 20 de julho, dentro do Hospital de Aeronáutica, no bairro de Souza, em Belém. As agressões foram gravadas por outro soldado, com um celular.