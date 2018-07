Aeronáutica: chuva reduz visibilidade de busca por avião O Comando da Aeronáutica informou, em nota, que na área onde estão sendo realizadas as buscas pelos destroços do voo 447 da Air France o serviço de meteorologia prevê pancadas de chuvas e trovoadas que provocam ondas de quase 2 metros e reduz a visibilidade para no máximo 4 mil metros, durante as precipitações. O comunicado acrescenta que um avião francês passou a integrar hoje o conjunto de aeronaves que estão engajadas nos esforços de busca pelo Airbus, que caiu nas proximidades de Fernando de Noronha na noite de domingo.