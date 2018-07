Aeronáutica dará entrevista sobre voo 447 às 18h A Aeronáutica informou que não haverá coletiva de imprensa nesta manhã para detalhar a operação de resgate de corpos e destroços do voo 447 da Air France, ao contrário do que ocorreu nos últimos dias. A coletiva da noite, que costuma ocorrer às 19 horas, foi remarcada para as 18 horas de hoje.