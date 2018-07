Aeronáutica divulga nota sobre desaparecimento de avião

Ainda de acordo com a nota, às 2h30 de hoje o Salvaero-Recife acionou os meios de busca da Força Aérea Brasileira (FAB), com uma aeronave C 130 Hércules, uma 1P-95 Bandeirante de Patrulha Marítima e o Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento. A nota ainda relata que no horário estimado para a posição Tasil (às 23h30 de ontem) o avião da Air France não efetuou o contato de rádio previsto com o Cindacta 3.

O avião partiu do Aeroporto do Galeão às 19h30 de ontem e às 22h33, hora de Brasília, fez o último contato de rádio com o Cindacta 3, na posição Intol (565 quilômetros de Natal). Nesse último contato, a aeronave informou que ingressaria no espaço aéreo Dacar-Senegal. A nota acrescenta que às 22h48, quando o avião saiu da cobertura do Cindacta 3, de Fernando de Noronha, as informações indicavam que o avião voava normalmente, a 35 mil pés de altitude e uma velocidade de 453 KT (840 quilômetros por hora).