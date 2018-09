Aeronáutica encerra busca a bimotor que caiu na Bahia A Aeronáutica encerrou na noite de ontem as buscas à aeronave prefixo PT-JGX, desaparecida desde a última sexta-feira, no litoral sul da Bahia. Com a saída da Aeronáutica, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros continuam hoje as buscas, principalmente na região litorânea, entre as localidades de Maraú e Barra Grande. Depois de cinco dias de busca, com o emprego de três aeronaves da Aeronáutica e de embarcação da Marinha Brasileira, a operação cobriu uma aérea superior a 9 mil quilômetros quadrados na localidade onde o acidente teria ocorrido, totalizando 72,5 horas de vôo nessa missão. Três aeronaves estavam envolvidas nas buscas, dois aviões Bandeirantes, um especializado em patrulha marítima e outro especializado em busca e resgate, e um helicóptero. Mesmo assim, apenas parte da fuselagem do bimotor foi encontrada, sem localizar os passageiros ou o restante dos destroços. A aeronave levava quatro passageiros ingleses e dois brasileiros.