Aeronáutica encontra novos pontos de destroços de avião O Comando da Aeronáutica informou, por meio de nota, que durante as buscas realizadas na madrugada de hoje, uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) identificou novos pontos de destroços do avião da Air France à sudoeste dos arquipélagos de São Pedro e São Paulo. Ainda de acordo com o comunicado, outras cinco aeronaves militares decolaram de Natal, no Rio Grande do Norte, com destino à área de buscas. Segundo a Aeronáutica, 11 aeronaves foram mobilizadas na Base Aérea de Natal e em Fernando de Noronha.