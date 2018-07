Aeronáutica está no local onde avião caiu no Pará Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB), que lideram as buscas, chegaram logo cedo ao local onde foi encontrado o bimotor desaparecido há pouco mais de um mês no sudoeste do Pará. Os militares fizeram o percurso a pé, já que o acesso até o ponto é complicado. A FAB informou que a partir das informações de alguns garimpeiros, uma equipe terrestre encontrou os destroços.