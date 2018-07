Aeronáutica investiga acidente com monomotor em SP O Comando da Aeronáutica começou a investigar as causas do acidente com o monomotor, que caiu hoje no município de Santa Isabel, região metropolitana de São Paulo. A aeronave, prefixo PT-RYC, modelo Tupi, tinha três pessoas a bordo e partiu de São José dos Campos com destino a São José do Rio Preto. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o monomotor saiu do Aeroporto de São José dos Campos por volta das 10 horas e deveria ter pousado no Aeroporto de São José do Rio Preto cerca de duas horas depois.