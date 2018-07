Aeronáutica: material recolhido e óleo não são do Airbus O Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica (Decea) informou hoje que os fragmentos que já foram resgatados do mar durante as buscas ao Airbus da Air France não pertencem ao avião desaparecido no domingo. Em entrevista coletiva no Cindacta III, o diretor do Decea, brigadeiro Ramon Borges Cardoso, afirmou que o pallet (espécie de porta-bagagem) içado no início da tarde pela Marinha é feito de madeira, material que o avião da Air France não continha; as duas boias que a Aeronáutica informou ter resgatado não foram levadas a bordo e as manchas de óleo encontradas na área das buscas não são do Airbus do voo 447.