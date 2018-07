Aeronáutica: queimadas podem interferir no tráfego aéreo As queimadas podem prejudicar o tráfego aéreo, alertou hoje a Aeronáutica. Nessa época do ano, com a seca aumenta a incidência de incêndios, em particular na região Centro-Oeste do País. Os problemas criados pela fumaça produzida pelas queimadas são semelhantes àqueles produzidos por nevoeiros, diz o coronel Fábio Almeida Esteves, do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA).