Aeronáutica: sensor de Airbus presidencial foi trocado

O avião presidencial, também chamado de Aerolula, foi liberado para a Força Aérea Brasileira (FAB) pelo centro de manutenção da TAM e já está pronto para viajar na sexta-feira para Aracaju, em Sergipe, e, em seguida, para a Europa. No fim de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca no avião presidencial para a Suíça, a Rússia e o Cazaquistão.

O comunicado da Aeronáutica ressalta que a revisão programada "não tem nenhum tipo de relação" com o acidente com o Airbus A-330 da Air France. A aeronave, que fazia o trajeto Rio de Janeiro-Paris, caiu no Oceano Atlântico no último dia 31 com 228 pessoas a bordo.