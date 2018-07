Aeronáutica trabalha com hipótese de sobreviventes O vice-chefe da Comunicação Social do Comando da Aeronáutica, coronel Jorge Amaral, disse hoje que a Aeronáutica ainda trabalha com a hipótese de haver sobreviventes do voo AF 447, da Air France, desaparecido dos radares quando sobrevoava o Oceano Atlântico. "Temos que trabalhar com a hipótese de sobrevivência enquanto não tivermos confirmação", disse o coronel.