Aeronave de pequeno porte cai no litoral de Pernambuco

Uma aeronave de pequeno porte, provavelmente um bimotor, caiu na tarde desta quarta-feira no litoral norte de Pernambuco, no município de Goiana, zona da mata, a 65 quilômetros do Recife.

A Polícia Rodoviária Federal enviou um helicóptero para o local, no final da tarde, para busca e possível resgate. Mas a aeronave não foi localizada.

As buscas devem continuar nesta quinta-feira, 25. Não se sabe se o avião é de carga ou de passageiros, nem quantas pessoas transportava.

Outro helicóptero, do Corpo de Bombeiros do Estado, também sobrevoou a área sem identificar nenhum destroço da aeronave.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Eduardo Casanova, não se sabe o local exato da queda e de acordo com relato de moradores, a aeronave estava a pelo menos seis quilômetros da costa.

Um esquema para mergulho do Corpo de Bombeiros foi montado para trabalhar em conjunto com a Marinha, já que a área é de sua jurisdição. Os trabalhos devem ser iniciados na manhã desta quinta-feira, com auxílio dos helicópteros.