Aeronave de pequeno porte desaparece no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Um avião de pequeno porte desapareceu na noite de segunda-feira enquanto fazia o percurso entre as cidades de São José do Rio Preto e Piracicaba, no interior de São Paulo. De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), às 23h29 a tripulação fez o último contato com o controle do espaço aéreo. Não há informação sobre a quantidade de pessoas que estavam na aeronave. Nesta terça-feira, 17, um avião e um helicóptero realizavam buscas na região. Até as 13 horas, nada tinha sido encontrado.