Aeronave dos EUA foi atingida por armas de fogo no Sudão do Sul

Há uma semana, quase instalou-se uma guerra civíl étnica apenas dois anos após ganhar independência do Sudão, com forte apoio de sucessivos governos dos EUA.

O avião norte-americano esteve sob fogo enquanto aproximava-se do local de resgate, informou a autoridade militar africana em comunicado. "O avião foi desviado para um área fora do país e abortou a missão", disse o comunicado.

Centenas de pessoas morreram num conflito entre seguidores do presidente Salva Kiir, do grupo étnico Dinka, contra apoiadores do ex-vice-presidente Riek Machar, do grupo Nuer, que foi afastado em julho e é acusado de tentar tomar o poder.

A luta se espalhou a partir da capital, Juba, e agora se instala em campos vitais de petróleo.

Após encontros com mediadores africanos na última sexta-feira, o governo informou pelo Twitter que estava disposto a dialogar com qualquer grupo rebelde. Os EUA também vão enviar um grupo para ajudar nas negociações.

O ministro de Relações Exteriores do Sudão do Sul, Barnaba Marial, afirmou à Reuters que os mediadores receberam autorização para se encontrar com rebeldes, incluindo Machar e seus aliados. A conversa deveria ocorrer neste sábado.

(Reportagem de Carl Odera)