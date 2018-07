Aeronave que caiu em Santos era um jato, diz FAB A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou nesta quarta-feira, 13, que a aeronave que caiu no bairro do Boqueirão, em Santos, por volta das 10 horas, havia decolado do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao Guarujá, no litoral paulista. Era um Cessna 560XL, jato de pequeno porte, prefixo PR-AFA.