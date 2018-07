Aeronave que caiu no Recife estava regular, diz Anac

A aeronave possuía Certificado de Aeronavegabilidade (CA) válido até 23 de abril de 2025, Relatório de Condição de Aeronavegabilidade (RCA) válido até 30 de junho de 2013 e situação de aeronavegabilidade normal, segundo a Anac. Ela foi fabricada em 2010, teve seu CA emitido em 15 de julho do mesmo ano e entrou em operação no dia 16 de julho.

Ainda de acordo com a Anac, a empresa aérea começou a operar no transporte regular de passageiro em 14 de julho de 2010 e transportou 37.168 passageiros naquele ano. Não houve, desde então, registro de acidentes envolvendo a empresa. A Anac deslocou servidores para o Nordeste para prestar assistência aos familiares das vítimas do acidente. A Noar abriu uma sala de crise e suporte aos familiares no Recife e em Natal.