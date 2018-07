Aeronaves da FAB iniciam traslado de corpos do voo 447 Os helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB) decolaram no início da manhã de hoje do aeroporto de Fernando de Noronha (PE) para a operação de traslado de 16 corpos de vítimas do acidente com o voo 447 da Air France resgatados. A má visibilidade causada pelo mau tempo na região atrasou o início da operação. O plano conta com o uso de dois helicópteros, o Super Puma e Black Hawk.