Aeroporto Afonso Pena, no Paraná, reabre para pousos

O Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, no Paraná, reabriu para pousos no fim da manhã desta sexta-feira, 4. As aterrissagens haviam sido interrompidas às 5h30, em razão do forte nevoeiro na região. As decolagens não foram afetadas. Até 11 horas, das 31 partidas programadas, 11 atrasaram mais de 30 minutos, o equivalente a 35,5% do total, e 10 foram canceladas (32,3%). Das 25 chegadas, 10 acabaram suspensas e 11 sofreram atrasos. Nesta manhã, a neblina também prejudicou o funcionamento de outros aeroportos no Sul e Sudeste do País. O Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ficou fechado para pousos das 2 às 8h56 e para decolagens em dois períodos: das 3h05 às 4h17 e entre 6h55 e 7h59. Com isso, até 11 horas, 19 das 29 partidas atrasaram (58,6%) e 3 foram canceladas (10,3%). Impedidos pelo mau tempo de abrir às 6 horas, os aeroportos de Navegantes e Joinville, em Santa Catarina, deram início às suas operações somente às 9h45 e 9h05, respectivamente. No Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, nenhum avião pôde pousar das 10h20 às 10h35. Apesar disso, há registro de apenas 1 cancelamento em 25 vôos. O mau tempo obrigou o Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, a operar com o auxílio de instrumentos durante um curto intervalo nesta manhã. De zero às 11 horas, o terminal contabilizou 16 atrasos (20,5%) e 2 cancelamentos (2,6%) em 78 vôos. Nos aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e Galeão, no Rio, a visibilidade era normal. No primeiro, 11 dos 77 vôos atrasaram (14,3%) e 2 foram cancelados (2,6%). O segundo teve 13 atrasos (19,1%) e 2 cancelamentos (2,9%) em 68 vôos.