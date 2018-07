Aeroporto de Brasília tem o maior número de atrasos O Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, contabilizou, até as 10 horas de hoje o maior número de vôos com atrasos superiores a 30 minutos no País. Balanço da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) indica que 10 vôos partiram fora do horário previsto, o correspondente a 24,4% dos 41 programados. Somente 1 foi cancelado (2,4%). O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, acumulou o pior número de cancelamentos. Foram 11, o equivalente a 16,9% dos 65 vôos. Apenas 2 atrasaram (3,1%). No Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, em 68 vôos, houve 7 atrasos (10,3%) e 3 cancelamentos (4,4%). O Galeão, no Rio, apresentou atrasos em 4 dos 52 vôos. Nenhum vôo foi suspenso. Em todo os aeroportos brasileiros, incluindo os dados citados acima, a Infraero registrou 54 atrasos (8,9%) e 29 cancelamentos (4,8%) em 610 vôos.