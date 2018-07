Aeroporto de Buenos Aires é liberado para retomar voos O Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, já está liberado para retomar os voos a partir desta noite, informou a Administração Nacional de Aviação Civil da Argentina (Anac), em nota à imprensa. O aeroporto "se encontra sem limitações para operar, segundo o último relatório do Serviço Meteorológico Nacional (SMN)", disse a Anac. Suspensos desde o último domingo, os primeiros voos reprogramados são da Aerolíneas Argentinas, com os seguintes destinos: São Paulo, Miami, México, Madri e Sydney. Este último está sujeito às condições do clima na Nova Zelândia - também afetada pelas cinzas do vulcão chileno.