Aeroporto de Congonhas abre 120 vagas para taxistas A Secretaria Municipal dos Transportes (SMT) vai abrir 120 vagas de táxi no ponto do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. A portaria que trata do sorteio foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do município. Com a medida, a SMT pretende reduzir as filas de passageiros nos horários de grande movimento do aeroporto - entre 16h e 20h -, quando a espera pelo serviço chega a uma hora. ?Esses horários são os piores, porque ocorre uma grande concentração de pousos e ainda tem o pico no trânsito, então os taxistas demoram mais para voltar?, diz o coronel Roberto Vieira Tosta, do Departamento de Transporte Público (DTP). Além disso, o DTP espera combater os táxis irregulares que atuam na região e atraem os clientes cansados da espera. Existem atualmente 736 vagas em Congonhas. Desde 2004, a SMT não realizava sorteio para o local, considerado o mais lucrativo da cidade. Na ocasião, foi disponibilizada somente uma vaga, disputada por mil taxistas. As inscrições começam no dia 15 e vão até o fim do mês. Podem participar profissionais que possuem alvará - com exceção de quem atua com táxi de luxo, executivo ou acessível para deficientes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.