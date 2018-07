Aeroporto de Congonhas abre para pousos em São Paulo O Aeroporto de Congonhas, na zona sul paulistana, abriu para pousos pouco depois das 9 horas de hoje, depois de permanecer fechado para esse tipo de operação desde as 6 horas. O motivo foi o denso nevoeiro que atingiu a razão e prejudicou a visibilidade. De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), em razão dessa situação, nove aterrissagens acabaram sendo desviadas para outros aeroportos, das quais sete para Cumbica, em Guarulhos, e duas para Confins, Minas Gerais. Até as 9 horas, dos 53 vôos previstos, dois atrasaram 30 minutos ou mais e um sofreu cancelamento. Já o Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, seguia funcionando com o auxílio de instrumentos para pousos e decolagens, às 9h45, também por causa da névoa. Entre zero hora e 9 horas, dos 57 vôos programados, seis atrasaram meia hora ou mais e sete foram cancelados. No fim da madrugada, três vôos que estavam programados para Cumbica foram remanejados para outros aeroportos, dois para Viracopos, em Campinas, e um para o Galeão, no Rio. Ao mesmo tempo, porém, o aeroporto acabou recebendo oito vôos marcados para outros aeroportos, sendo sete de Congonhas e um de Viracopos.