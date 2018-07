Aeroporto de Congonhas, em SP, é reaberto

A chuva colocou São Paulo em estado de atenção na tarde de hoje, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). De acordo com o CGE, as zonas sul, leste, sudeste, oeste, sudeste e a Marginal do Pinheiros estão em atenção desde as 15h45. Dez minutos depois, o decreto foi ampliado para a região central e, em seguida, para a zona norte e Marginal do Tietê.

Naquele mesmo horário, Congonhas fechou para pousos e decolagens, permanecendo sem realizar operações até as 16h06. Segundo a Infraero, não houve atrasos ou desvios de voos. O funcionamento do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, é normal.