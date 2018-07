Aeroporto de Congonhas, em SP, opera por instrumentos O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, opera por instrumentos na tarde de hoje. De acordo com a assessoria do aeroporto, uma chuva fina caía na região por volta das 15h40. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, também conhecido como Cumbica, as condições de tempo são normais, assim como as operações de voos. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), dos 99 voos programados em Congonhas, 4 atrasaram e 2 foram cancelados. Em Cumbica, dos 137 programados, 10 apresentaram atraso e 8 foram cancelados.