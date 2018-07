Aeroporto de Congonhas opera por instrumentos O mau tempo fez o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, passar a operar por instrumentos às 18h deste sábado (27), para auxiliar as aeronaves a aterrissar. As operações, entretanto, não foram prejudicadas, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até 20h, 9 aviões partiram com atrasos superiores a 30 minutos, o equivalente a 5,3% dos 171 vôos programados. Outros 13 acabaram cancelados (7,6%). O Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, funcionava sem restrições. Da zero às 20 horas, o terminal teve 18 atrasos (10,2%) e 10 cancelamentos (5,6%) em 177 vôos. Os dados da Infraero também sugeriam uma situação normal nos Aeroportos Santos Dumont e Galeão, no Rio. No primeiro, houve apenas 1 cancelamento em 48 vôos. O segundo registrou 4 atrasos em 143 vôos, além de 12 cancelamentos. No Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, de 103 vôos, 21 saíram fora do horário previsto (20,4%) e 5 foram suspensos (4,9%). Em todo o País, incluindo os números citados acima, foram contabilizados 138 atrasos (10,2%) e 66 cancelamentos (4,9%) em 1.358 vôos.