Aeroporto de Congonhas opera por instrumentos

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, na grande São Paulo, a operação via instrumento foi feita até às 10 horas, também devido ao mau tempo. No momento, a operação é normal. Dos 205 voos programados desde à zero hora de hoje, cinco foram cancelados e 53 atrasaram.

A manhã deste sábado foi nublada com pontos isolados de chuva na capital paulista. A temperatura máxima não passou dos 18ºC. Ainda pode chover durante a tarde e no início da noite. A temperatura mínima foi de 11ºC.