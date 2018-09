A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) registrou no dia de hoje 11 voos atrasados em Congonhas, apenas 6% dos 183 programados. As viagens canceladas somam 14, ou 7,7% do total.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) declarou o término do estado de alerta na região do Ipiranga na tarde de hoje. Toda a cidade de São Paulo permanece em estado de atenção.