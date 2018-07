Aeroporto de Congonhas retoma pousos e decolagens Após passar aproximadamente uma hora fechado, o aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, voltou ao funcionamento normal às 16 horas, quando foi liberado o uso da pista principal. O aeroporto foi fechado por causa de um acidente, sem feridos, com uma aeronave de pequeno porte. De acordo com a assessoria de imprensa da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), a aeronave pertence à empresa Ultrafarma. A pista auxiliar do aeroporto foi liberada pouco antes da principal. O avião de pequeno porte, modelo King Air, prefixo PT-PAC, decolava em direção a São José do Rio Preto, no interior do Estado, quando derrapou, atravessou o gramado da cabeceira da pista e parou na mureta que separa o aeroporto da Avenida Rubem Berta. O piloto, o co-piloto e um passageiro não tiveram ferimentos, de acordo com a Infraero. As causas da falha na decolagem estão sendo apuradas.