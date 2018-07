Aeroporto de Congonhas tem sensação térmica de 4ºC

Segundo os meteorologistas do CGE, a previsão para as próximas horas é de que as temperaturas diminuam ainda mais, chegando aos 8ºC durante a madrugada. Também há potencial para a ocorrência de chuviscos. Amanhã, o dia começa nublado com névoa úmida, mas o sol aparece entre muitas nuvens no decorrer do dia. A presença de uma massa de ar frio deixa as temperaturas mais baixas, principalmente nas primeiras horas do dia e durante a noite. Os termômetros oscilam entre a mínima de 8ºC e a máxima de 17ºC. Não há expectativa de chuvas significativas.