Aeroporto de Cumbica, em SP, tem 56 voos atrasados O aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), teve, até as 19 horas de hoje, 56 voos atrasados dos 258 programados e 7 voos cancelados, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, 11 voos tiveram atraso no mesmo período, de 160 programados; 15 voos foram cancelados.