Aeroporto de Cumbica opera visualmente após neblina

Depois, o aeroporto voltou a funcionar, mas com auxílio de instrumentos. Às 11 horas, com a melhora no tempo, as operações passaram a ser feitas visualmente.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), 20 voos foram alternados para os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo.

Devido a neblina, o Aeroporto de Congonhas, na zona Sul da capital, opera para pousos e decolagens com a ajuda de instrumentos desde a abertura, às 6 horas deste sábado.