Aeroporto de Cumbica registra atrasos em 40% dos vôos O aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, registrou atrasos em cerca de 40% dos vôos desde a zero hora até as 10 horas de hoje por conta das más condições de visibilidade durante as primeiras horas do dia. Dos 66 vôos programados, 26 atrasaram, mas não houve cancelamentos. Neste momento, Cumbica registra atrasos em 13 vôos (20% do total), de acordo com informações da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero). No aeroporto de Congonhas a situação é normal. Desde a zero até as 10 horas da manhã houve atrasos em apenas dois vôos dos 65 programados. Outros três vôos foram cancelados. Outro terminal com situação complicada é o de Curitiba (PR), onde dos 23 vôos programados desde a zero hora, dez atrasaram (44%) e sete (30%) foram cancelados. No aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a situação é tranqüila, com apenas um vôo atrasado dos 17 programados até agora. No Galeão, sete viagens atrasaram, de 52 marcadas, e outras três foram canceladas. No terminal de Brasília a situação também é tranqüila.