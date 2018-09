Aeroporto de Cumbica volta a operar normalmente em SP

As operações de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, voltaram ao normal ao meio-dia desta terça-feira, 27. As operações, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), estavam sendo realizadas com a ajuda de instrumentos, desde as 23 horas de segunda-feira, por conta do forte nevoeiro que atingiu a região. Durante o período, 15 vôos foram desviados. Desses, 11 aterrissaram no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, um em São José dos Campos, também no interior do Estado, e três no Aeroporto Tom Jobim, no Rio. A neblina também prejudicou as operações no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, que operou por instrumentos entre às 6 horas e 8 horas.