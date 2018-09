Aeroporto de Curitiba reabre para pousos e decolagens O Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, que estava fechado para pousos desde a madrugada, e para decolagens desde as 7 horas de hoje, por conta do forte nevoeiro, retornou suas operações às 9 horas. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o aeroporto ficou fechado para pousos a partir da 1 hora até as 9h de hoje e suspendeu as operações de decolagens das 7h às 8h.