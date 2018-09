Aeroporto de Florianópolis terá novo terminal até 2013

A Infraero diz que a primeira etapa do novo terminal fica pronta daqui a dois anos, e a obra inteira em 2014. Atualmente, a capacidade do aeroporto é de 4,1 milhões de passageiros por ano. O aeroporto de Florianópolis é conhecido por ter sido o primeiro do Brasil a ter um Módulo Operacional Provisório (MOP) - o famoso "puxadinho" - em 2009. A Infraero vai manter o MOP e usá-lo para a aviação executiva e os voos fretados domésticos.

Londrina e Curitiba

A Infraero começou ontem as obras nas pistas do Aeroporto de Londrina, no norte do Paraná, que vão ficar interditadas da meia-noite às 6h nos dias de semana e de 19h de sábado às 11h de domingo até março de 2012. A reforma vai custar R$ 6,77 milhões e envolve o recapeamento da pista e a implantação de ranhuras para melhor escoamento da água da chuva e aderência dos trens de pouso dos aviões.

Já as obras na pista do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, que causaram polêmica porque iriam fechar o aeroporto durante boa parte do fim de semana, vão começar na próxima segunda. A ideia inicial da Infraero era interditar a movimentação de aviões entre 3h30 e 6h de segunda a quinta-feira e das 14h do sábado às 12h do domingo. Por causa da pressão do setor turístico local e do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (SNEA), as obras vão ocorrer de segunda a sábado, da 0h15 às 6h15, e das 20h15 de sábado até as 12h15 de domingo. A previsão de término é de nove meses. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.