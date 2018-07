Aeroporto de Guarulhos ainda opera por instrumentos O aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, opera apenas por instrumentos na manhã deste domingo. Segundo a assessoria da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), a restrição, que começou às 5h08, não tem previsão para acabar por causa da neblina, que ainda encobre o aeroporto, prejudicando a visibilidade. O mau tempo, no entanto, não atrapalha o funcionamento da pista, que continua aberta para pousos e decolagens. Até às 11h00, dos 60 vôos programados para partir do local, apenas 2 tinham atrasos superiores a meia hora e outros sete foram cancelados. No aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, a situação também é tranqüila e nenhuma restrição foi registrada até este horário.