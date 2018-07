Aeroporto de Guarulhos bate recorde de movimentação O Aeroporto Internacional de Guarulhos bateu o recorde de movimentação de passageiros nessa quinta-feira, 14. No total, 131.130 pessoas embarcaram e desembarcaram nos três terminais na véspera do feriado da Proclamação da República, número 26% maior que no mesmo período do ano passado. Segundo a concessionária GRU Airport, que administra o aeroporto, foram realizados ontem 959 voos, entre pousos e decolagens.