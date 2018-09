Aeroporto de Guarulhos ganhará novo estacionamento

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o primeiro módulo ficará pronto em até um ano a partir do início do contrato com a concessionária vencedora do pregão, marcado para março. Nesse período de obras, Guarulhos perderá 460 vagas. "Se fosse um edifício-garagem tradicional, seria preciso interditar toda a área do estacionamento. Com esse projeto, a expansão é muito mais rápida e os módulos já podem ser operados à medida que vão ficando prontos", explica Claiton Resende Faria, superintendente de Relações Comerciais da Infraero.

Automatizado

Diferentemente de um edifício-garagem de concreto, com espaços para circulação de carros e pessoas, os estacionamentos automáticos de Guarulhos não vão usar mão de obra humana e, do primeiro andar para cima, tudo vai ser vaga. O usuário circula apenas no térreo, onde pega o tíquete, deixa o veículo e depois vai buscá-lo. Uma vez pago o bilhete, o carro chega em poucos minutos, trazido por meio de elevadores e rampas móveis.

Faria não confirma se a tarifa atual do estacionamento - R$ 7,50 a hora ou R$ 31,50 a diária - vai subir. "Só vamos saber mediante estudo da empresa ganhadora. O fato é que o valor hoje está defasado, não sofre aumento há três anos. Estacionamentos similares em shoppings cobram o dobro do valor da hora". Segundo a Infraero, o aeroporto recebe quase mil carros por hora em períodos de pico. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.