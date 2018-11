Aeroporto de Guarulhos registra atrasos Mais de 20% das partidas previstas no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, registraram atrasos na tarde deste sábado. De acordo com boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), até as 16 horas, dos 150 voos programados, 32 (21,3%) atrasaram e 9 (6%) foram cancelados. A estatal afirmou que não há motivo para o índice de atraso estar acima da média. Segundo a Infraero, o aeroporto opera normalmente.