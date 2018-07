Aeroporto de Guarulhos tem 26% dos voos cancelados Aproximadamente 26% dos 153 voos previstos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foram cancelados hoje, segundo balanço da Infraero, divulgado às 16 horas. Ainda no aeroporto, dois voos estão atrasados. Entre às 0 horas e 16 horas, seis voos saíram com atraso.